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Происшествия Социум

Подсыпают наркотики в напитки: полицейские обратились к казахстанцам

Стражи порядка просят быть бдительными и пользоваться экспресс-тестами.
Арайлым Усербаева
Подсыпают наркотики в напитки: полицейские обратились к казахстанцам

Всего за последний год в стране зафиксировано более 8 тысяч наркопреступлений. Полицейские обеспокоены тем, что среди них участились случаи, когда наркотики подмешивают в наркотики. Жертвы оказываются в беспомощном состоянии, подвергаясь риску ограбления и насилия. 

Чтобы наглядно продемонстрировать такую ситуацию стражи порядка даже сняли видео. На кадрах девушка ненадолго отлучается, а в это время её спутник подсыпает в бокал с напитком неизвестное вещество. Однако перед тем как выпить напиток, девушка воспользовалась экспресс-тестом, который помог выявил наркотик.

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Полицейские рекомендуют для защиты использовать экспресс-тесты для выявления наркотиков в жидкости. Эти простые в применении полоски можно купить в аптеках и за минуту определить наличие опасных веществ.

– Этот метод не требует специальных знаний и может спасти жизнь. Будьте бдительны и делитесь этой информацией с близкими! - отметили полицейские. 

Ранее мы писали о том, что в ЗКО распространяют информацию о «новом виде наркотиков».

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