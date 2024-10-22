Осадки и гололед прогнозируют синоптики на западе Казахстана 23 октября

В западных областях Казахстана ожидается разнообразная и непредсказуемая погода. «Казгидромет» представил прогноз на 23 октября.

В западных областях Казахстана ожидается разнообразная и непредсказуемая погода. РГП "Казгидромет" представило прогноз на 23 октября.

В Западно-Казахстанской области днем температура составит +10+15 градусов, на севере и востоке области ожидаются дожди. Ночью температура опустится до +1+6, дожди продолжатся. Скорость ветра 9-14 м/с, в западной, северной и восточной частях области порывы достигают 15-20 м/с.

В Актюбинской области днем температура будет в диапазоне +7+12 градусов, на севере области также ожидаются дожди. Утром на западе и севере возможен туман. Ночью температура упадет до -3+2, на севере прогнозируются осадки - дождь и снег, а также гололед. На западе и севере продолжится туман. Скорость ветра 9-14 м/с, в северной и восточной частях области – до 15-20 м/с.

В Атырауской области днем температура составит +10+15 градусов, на юге и востоке области также ожидаются дожди. Ночью температура будет в пределах +1+6, дожди продолжатся на юге и востоке. Скорость ветра 9-14 м/с, в южной и восточной частях области – до 15-20 м/с.

В Мангистауской области днем температура составит +11+16 градусов, на западе, севере и востоке области прогнозируются дожди и гроза. Ночью температура опустится до +5+10, на юге до +2, дожди продолжатся на западе, севере и востоке. Скорость ветра 9-14 м/с, на юге и востоке – до 15-20 м/с.