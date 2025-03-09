Погода без осадков ожидается в ЗКО 10 марта

10 марта на территории Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков. На юге, востоке области туман.

По данным РГП «Казгидромет», 10 марта на территории Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков. На юге, востоке области туман. Днём столбики термометров покажут 0..+5 градусов, ночью 0..-8 градусов.

В Атырауской области также ожидается погода без осадков. На юге, востоке области туман. Днём синоптики прогнозируют +3..+8 градусов, ночью +2..-10 градусов.

В Актюбинской области ночью синоптики обещают небольшой снег и низовую метель. Днём -5..+3, ночью -5..-13. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

В Мангыстауской области ожидается погода без осадков. На западе и в центре области туман. Днём температура воздуха составит +2..+10 градусов, ночью -5..-8 градусов.