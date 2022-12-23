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Социум

Погода без осадков ожидается в ЗКО

На большую часть территории Казахстана будет сохранять своё влияние отрог северо-западного антициклона. Ожидается погода без осадков, но с усилением ветра. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 11 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -11..-13 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актау - пер
Дана Рахметова
Погода без осадков ожидается в ЗКО
На большую часть территории Казахстана будет сохранять своё влияние отрог северо-западного антициклона.
Метель и гололёд ожидаются в ЗКО
Метель и гололёд ожидаются в ЗКО
Ожидается погода без осадков, но с усилением ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -11..-13 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау - переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
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Уральск Актобе Атырау ЗКО погода

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