Погода без осадков ожидается в ЗКО

На большую часть территории Казахстана будет сохранять своё влияние отрог северо-западного антициклона. Ожидается погода без осадков, но с усилением ветра. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -3..-5. Ветер до 11 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до -6..-8 градусов. Ночью похолодает до -11..-13 градусов. Ветер до 10 метров в секунду. В Актау - пер