Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

Погода без осадков ожидается в ЗКО 21 октября

По данным РГП «Казгидромет» на болшей части западного Казахстана осадков не ожидается.
Кристина Кобина
Погода без осадков ожидается в ЗКО 21 октября
  • В Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +8..+10 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. 
  • В Атырау осадков не ожидается. Днём температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью +3..+5 градусов.
  • В Актобе пройдёт дождь. Днём +7..+9 градусов, ночью +3..+5 градусов.
  • В Актау — переменная облачность. Днём температура воздуха поднимется до +12..+14 градусов, ночью опустится до +6..+8 градусов.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article