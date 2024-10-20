- В Уральске синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +8..+10 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
- В Атырау осадков не ожидается. Днём температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью +3..+5 градусов.
- В Актобе пройдёт дождь. Днём +7..+9 градусов, ночью +3..+5 градусов.
- В Актау — переменная облачность. Днём температура воздуха поднимется до +12..+14 градусов, ночью опустится до +6..+8 градусов.
Погода без осадков ожидается в ЗКО 21 октября
По данным РГП «Казгидромет» на болшей части западного Казахстана осадков не ожидается.