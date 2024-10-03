Поданным РГП "Казгидромет", 4 октября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, днем +25 градусов, ночью +10.

Какой будет погода на западе Казахстана 4 октября

По данным РГП "Казгидромет", 4 октября в Западно-Казахстанской области - переменная облачность, осадков не ожидается, днем +25 градусов, ночью +10.

В Атырауской области также без осадков, днем +24 градуса, ночью +12.

До +21 градуса тепла ожидается днем в Актюбинской области. Ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов.

В Мангыстауской области без осадков, днем +25 градусов, ночью +15