По данным РГП "Казгидромет", 4 октября  в Западно-Казахстанской области - переменная облачность, осадков не ожидается, днем +25 градусов, ночью +10. 

В Атырауской области также без осадков, днем +24 градуса, ночью +12. 

До +21 градуса тепла ожидается днем в Актюбинской области. Ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. 

В Мангыстауской области без осадков, днем +25 градусов, ночью +15