Какой будет погода на западе Казахстана 4 октября
Поданным РГП "Казгидромет", 4 октября в Западно-Казахстанской области ожидается погода без осадков, днем +25 градусов, ночью +10.
По данным РГП "Казгидромет", 4 октября в Западно-Казахстанской области - переменная облачность, осадков не ожидается, днем +25 градусов, ночью +10.
В Атырауской области также без осадков, днем +24 градуса, ночью +12.
До +21 градуса тепла ожидается днем в Актюбинской области. Ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов.
В Мангыстауской области без осадков, днем +25 градусов, ночью +15
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Жулдызхан Хасангалиева
editor