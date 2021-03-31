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Социум

Погода на 1 апреля

На западе Казахстана синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 1 апреля в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 7 градусов тепла, ночью -5. В Атырау малооблачно, днем +13, ночью +2. Облачная погода без осадков и 4 градуса тепла днем ожидаются в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов ниже нуля. В Актау облачно, днем +16, ночью +6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 1 апреля
На западе Казахстана синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков.
Погода на 1 апреля
Погода на 1 апреля
По данным РГП "Казгидромет", 1 апреля в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 7 градусов тепла, ночью -5. В Атырау малооблачно, днем +13, ночью +2. Облачная погода без осадков и 4 градуса тепла днем ожидаются в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 10 градусов ниже нуля. В Актау облачно, днем +16, ночью +6. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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