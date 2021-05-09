Погода на 10 мая

В двух областях на западе Казахстана ожидается дождь с грозой. Фото из архива "МГ" По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +27 градусов, ночью +14 градусов. В Атырау ожидается дождь с грозой, днем 29 градусов выше нуля, ночью +12 градусов. В Актобе днем до 26 градусов тепла, ночью +9 градусов. В Актау возможен дождь и гроза, днем 16 градусов тепла, ночью +15 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.