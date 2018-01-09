Температура воздуха днем составит - 8 градусов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщает сайт Gismeteo.kz, днем ожидается небольшой снег. Столбик термометра днем опустится до -8 градусов, а ночью температура воздуха составит - 12 градусов.