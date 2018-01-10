Синоптики обещают 11 января снег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на сайте Gismeteo.kz, температура воздуха составит - 7 градусов, ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.