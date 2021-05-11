Погода на 12 мая

На большей части западного Казахстана ожидаются осадки. По данным РГП "Казгидромет", 12 мая в Уральске ожидается дождь с грозой, +25 градусов днем, +12 градусов ночью. Также дождь ожидается в Атырау, 30 градусов тепла синоптики обещают днем, 16 градусов тепла ночью. В Актобе переменная облачность, 26 градусов тепла днем, +10 градусов ночью. В Актау ожидается погода без осадков, +17 градусов днем, +9 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.