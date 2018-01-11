Столбик термометра днем 12 января опустится до - 7, - 9 градусов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сайт Gismeteo.kz сообщает, что температура воздуха ночью составит - 13 градусов и возможен снег. Днем столбик термометра остановится на отметке -7, -9 градусов.  