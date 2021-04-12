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Социум

Погода на 13 апреля

На большей части западного региона сохранится теплая погода. Как сообщили в РГП "Казгидромет", 13 апреля в Уральске ожидается теплая погода, днем +19 градусов, ночью +5 градусов. Также будет солнечно в Атырау, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью температура воздуха составит 11 градусов тепла. В Актобе ожидается погода без осадков, днем +19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. В Актау переменная облачность, 23 градуса тепла днем, 15 градусов тепла ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьте
Кристина Кобина
Погода на 13 апреля
На большей части западного региона сохранится теплая погода.
Погода на 13 апреля
Погода на 13 апреля
Как сообщили в РГП "Казгидромет", 13 апреля в Уральске ожидается теплая погода, днем +19 градусов, ночью +5 градусов. Также будет солнечно в Атырау, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью температура воздуха составит 11 градусов тепла. В Актобе ожидается погода без осадков, днем +19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. В Актау переменная облачность, 23 градуса тепла днем, 15 градусов тепла ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
погода

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