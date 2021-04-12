Погода на 13 апреля

На большей части западного региона сохранится теплая погода. Как сообщили в РГП "Казгидромет", 13 апреля в Уральске ожидается теплая погода, днем +19 градусов, ночью +5 градусов. Также будет солнечно в Атырау, днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью температура воздуха составит 11 градусов тепла. В Актобе ожидается погода без осадков, днем +19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. В Актау переменная облачность, 23 градуса тепла днем, 15 градусов тепла ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьте