Погода на 13 мая

На большей части западного Казахстана будет солнечно, осадков не ожидается. По данным РГП "Казгидромет", 13 мая в Уральске ожидается погода без осадков, днем +29 градусов, ночью +16 градусов. Днем погода без осадков ожидается в Атырау, +31 градус, ночью пройдет дождь с грозой, + 20 градусов. В Актобе переменная облачность, 29 градусов тепла днем, +10 градусов ночью. В Актау будет солнечно, +27 градусов днем, +16 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.