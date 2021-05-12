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Социум

Погода на 13 мая

На большей части западного Казахстана будет солнечно, осадков не ожидается. По данным РГП "Казгидромет", 13 мая в Уральске ожидается погода без осадков, днем +29 градусов, ночью +16 градусов. Днем погода без осадков ожидается в Атырау, +31 градус, ночью пройдет дождь с грозой, + 20 градусов. В Актобе переменная облачность, 29 градусов тепла днем, +10 градусов ночью. В Актау будет солнечно, +27 градусов днем, +16 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Погода на 13 мая
На большей части западного Казахстана будет солнечно, осадков не ожидается.
Погода на 13 мая
Погода на 13 мая
По данным РГП "Казгидромет", 13 мая в Уральске ожидается погода без осадков, днем +29 градусов, ночью +16 градусов. Днем погода без осадков ожидается в Атырау, +31 градус, ночью пройдет дождь с грозой, + 20 градусов. В Актобе переменная облачность, 29 градусов тепла днем, +10 градусов ночью. В Актау будет солнечно, +27 градусов днем, +16 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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