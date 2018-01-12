Синоптики обещают 13 января похолодание в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" На сайте Gismeteo.kz сообщают, что днем температура воздуха составит - 19, - 21 градус, ночью столбик термометра опустится до -24 градусов. Ночью возможен снег.