Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Погода на 14 апреля

На большей части западного Казахстана будет тепло. По данным РГП «Казгидромет», 14 апреля в Уральске осадков не ожидается, днём столбики термометров поднимутся до +21 градуса, ночью температура воздуха составит +7 градусов. Солнечно будет в Атырау, днём ожидается 26 градусов тепла, ночью +11 градусов. Также солнечно будет в Актобе, +20 градусов днем, +6 градусов ночью. В Актобе пройдёт дождь, +25 градусов днем, +12 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Погода на 14 апреля
На большей части западного Казахстана будет тепло.
Погода на 9 апреля
Погода на 9 апреля
По данным РГП «Казгидромет», 14 апреля в Уральске осадков не ожидается, днём столбики термометров поднимутся до +21 градуса, ночью температура воздуха составит +7 градусов. Солнечно будет в Атырау, днём ожидается 26 градусов тепла, ночью +11 градусов. Также солнечно будет в Актобе, +20 градусов днем, +6 градусов ночью. В Актобе пройдёт дождь, +25 градусов днем, +12 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article