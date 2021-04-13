Погода на 14 апреля

На большей части западного Казахстана будет тепло. По данным РГП «Казгидромет», 14 апреля в Уральске осадков не ожидается, днём столбики термометров поднимутся до +21 градуса, ночью температура воздуха составит +7 градусов. Солнечно будет в Атырау, днём ожидается 26 градусов тепла, ночью +11 градусов. Также солнечно будет в Актобе, +20 градусов днем, +6 градусов ночью. В Актобе пройдёт дождь, +25 градусов днем, +12 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.