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Социум

Погода на 16 апреля

На большей части западного региона ожидается теплая полгода. По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, днем температура воздуха повысится до +24 градусов, ночью до +9 градусов. Также осадков не ожидается в Атырау, 22 градуса тепла ожидается днем, +10 ночью. В Актобе будет солнечно, днем +23 градуса, ночью +6 градусов. Также солнечная погода ожидается в Актау, 18 градусов тепла днем, ночью столбики термометров покажут +10 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Погода на 16 апреля
На большей части западного региона ожидается теплая полгода.
Погода на 16 апреля
Погода на 16 апреля
По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, днем температура воздуха повысится до +24 градусов, ночью до +9 градусов. Также осадков не ожидается в Атырау, 22 градуса тепла ожидается днем, +10 ночью. В Актобе будет солнечно, днем +23 градуса, ночью +6 градусов. Также солнечная погода ожидается в Актау, 18 градусов тепла днем, ночью столбики термометров покажут +10 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

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