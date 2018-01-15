Синоптики прогнозируют солнечную погоду и незначительное потепление. Как сообщили в РГП "Казгидромет", днем температура воздуха в Уральске составит -7 -9 градусов, ночью столбик термометра опустится до - 14-16 градусов. Фото Медета МЕДРЕСОВА