Погода на 17 декабря

На большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков. По информации РГП "Казгидромет": В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -7..-9 градусов. В Атырау ожидается погода без осадков. Днем 0..+2 градусов, ночью -5..-7 градусов. В Актобе также осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -3..-5 градусов, ночью -10..-12 градусов. В Актау - переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +6..+8 градусов. Ночью опустятся до 0..-2 градусов. В Алматы синоптики про