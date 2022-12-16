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Социум

Погода на 17 декабря

На большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков. По информации РГП "Казгидромет": В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -7..-9 градусов. В Атырау ожидается погода без осадков. Днем 0..+2 градусов, ночью -5..-7 градусов. В Актобе также осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -3..-5 градусов, ночью -10..-12 градусов. В Актау - переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +6..+8 градусов. Ночью опустятся до 0..-2 градусов. В Алматы синоптики про
Кристина Кобина
Погода на 17 декабря
На большей части западного Казахстана ожидается погода без осадков.
Погода на 30 марта
Погода на 30 марта
По информации РГП "Казгидромет":
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -7..-9 градусов.
  • В Атырау ожидается погода без осадков. Днем 0..+2 градусов, ночью -5..-7 градусов.
  • В Актобе также осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -3..-5 градусов, ночью -10..-12 градусов.
  • В Актау - переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся до +6..+8 градусов. Ночью опустятся до 0..-2 градусов.
  • В Алматы синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, днем +2..+4 градусов, ночью -4..-6 градусов.
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