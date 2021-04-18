Погода на 19 апреля

На большей части западного региона ожидаются осадки. Как сообщили в РГП "Казгидромет", 19 апреля в Уральске синоптики прогнозируют дождь, днем столбики термометров покажут +12 градусов, ночью +2 градуса. Днем в Атырау будет облачно, +23 градуса, ночью пройдет дождь +14 градусов. В Актобе солнечно, +8 градусов днем, +5 градусов ночью. В Актау ожидается погода без осадков, 20 градусов тепла днем, +12 градусов ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.