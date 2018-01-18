Синоптики прогнозируют ясную погоду с небольшими осадками. По данным РГП "Казгидромет", днем 19 января температура воздуха в Уральске составит -13 -15 градусов, ночью столбик термометра опустится до - 18-20 градусов. Фото Медета МЕДРЕСОВА