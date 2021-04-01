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Социум

Погода на 2 апреля

На западе Казахстана сохранится облачная погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 2 апреля в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 7 градусов тепла, ночью -4. В Атырау малооблачно, днем +15, ночью +5. Переменная облачность и 4 градуса тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов ниже нуля. В Актау синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем +16, ночью +9. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 2 апреля
На западе Казахстана сохранится облачная погода без осадков.
Погода на 2 апреля
Погода на 2 апреля
По данным РГП "Казгидромет", 2 апреля в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 7 градусов тепла, ночью -4. В Атырау малооблачно, днем +15, ночью +5. Переменная облачность и 4 градуса тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов ниже нуля. В Актау синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем +16, ночью +9. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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