Дождь, снег и усиление ветра: прогноз погоды в ЗКО на 2 ноября

В регионах Западного Казахстана ожидаются дожди и колебания температуры, что создает непростые условия для жителей. Условия будут осложняться порывистым ветром со скоростью до 28 метров в секунду, что требует особого внимания к безопасности. Синоптики «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в западных областях 2 ноября.

В регионах Западного Казахстана ожидаются дожди и колебания температуры, что создает непростые условия для жителей. Условия будут осложняться порывистым ветром со скоростью до 28 метров в секунду, что требует особого внимания к безопасности. Синоптики «Казгидромет» рассказали, какой будет погода в западных областях 2 ноября.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дожди. Днем температура будет колебаться от +7 до +12 градусов, на юге области до +15. Ночью температура составит +4+9, дождь сохранится. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, а на западе, севере и востоке области возможны порывы до 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской области также ожидаются дожди. Днем температура будет от +8 до +13 граудсов, на юге области до +16. Ночью столбики термометров опустятся до 0+5, возможны осадки в виде дождя и снега. Скорость ветра —9-14 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду на западе, севере и востоке области.

В Атырауской области осадки. Днем от +10 до +15 градусов. Ночью температура составит +5+10, дождь сохранится. Скорость ветра — 9-14 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду на западе, севере и востоке области.

В Мангистауской области — дожди. Днем температура воздуха прогреется до +12 до +17 градусов. Ночью от +7 до +12, на западе до +15 градусов, дождь продолжится. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, с порывами до 23-28 метров в секунду на западе, севере и востоке области.