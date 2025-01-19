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Социум

Погода на 20 января в ЗКО: Спасатели предупреждают о тумане и гололеде

В регионе ожидается снег с дождем.
Арайлым Усербаева
Погода на 20 января в ЗКО: Спасатели предупреждают о тумане и гололеде

По данным РГП «Казгидромет», 20  января на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на юге области туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке области с порывами до 15-20 метров в секунду.

  • В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем температура воздуха составит -0..-2 градусов, ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — малооблачно, ожидается снег с дождем. Днём будет 0..+2 градуса, ночью 0..-2 градуса. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.
  • В Актобе ожидается ожидается снег. Днём -1..-3 градуса. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актау – переменная облачность. Синоптики прогнозируют снег с дождем. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градуса. Ветер до 14 метров в секунду.

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