Погода на 20 января в ЗКО: Спасатели предупреждают о тумане и гололеде

По данным РГП «Казгидромет», 20 января на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на юге области туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке области с порывами до 15-20 метров в секунду.
- В Уральске синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем температура воздуха составит -0..-2 градусов, ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Атырау — малооблачно, ожидается снег с дождем. Днём будет 0..+2 градуса, ночью 0..-2 градуса. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.
- В Актобе ожидается ожидается снег. Днём -1..-3 градуса. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актау – переменная облачность. Синоптики прогнозируют снег с дождем. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градуса. Ветер до 14 метров в секунду.