Погода на 20 января в ЗКО: Спасатели предупреждают о тумане и гололеде

По данным РГП «Казгидромет», 20 января на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на юге области туман. Ветер южный, юго-западный днем на севере, востоке области с порывами до 15-20 метров в секунду.