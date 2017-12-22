Днем 23 декабря температура воздуха составит -5, -7 градусов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в РГП "Казгидромет", ночью столбик термометра опустится до -8, -10 градусов. Днем и ночью возможен снег.