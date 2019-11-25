Погода на 26 ноября

На западе Казахстана потеплеет. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем температура воздуха составит -3 градуса, ночью -14. В Атырау солнечно, днем -1, ночью столбик термометра опустится до 8 градусов ниже нуля. В Актобе переменная облачность, днем -6 градусов, ночью до -12. В Актау днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, ночью 7 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.