Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Погода на 26 ноября

На западе Казахстана потеплеет. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем температура воздуха составит -3 градуса, ночью -14. В Атырау солнечно, днем -1, ночью столбик термометра опустится до 8 градусов ниже нуля. В Актобе переменная облачность, днем -6 градусов, ночью до -12. В Актау днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, ночью 7 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Кристина Кобина
Погода на 26 ноября
На западе Казахстана потеплеет.
По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске без осадков, днем температура воздуха составит -3 градуса, ночью -14. В Атырау солнечно, днем -1, ночью столбик термометра опустится до 8 градусов ниже нуля. В Актобе переменная облачность, днем -6 градусов, ночью до -12. В Актау днем столбик термометра поднимется до +5 градусов, ночью 7 градусов мороза. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
погода

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article