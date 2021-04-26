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Социум

Погода на 27 апреля

На большей части западного Казахстана ожидаются дожди. По данным РГП "Казгидромет", 27 апреля в Уральске синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут 16 градусов тепла, ночью +5. Дожди и грозы ожидаются в Атырау. Днем синоптики прогнозируют 19 градусов тепла, ночью 12 градусов выше нуля. Жителей Актобе так же ждут дожди, днем +20, ночью +10. Лишь в Актау ожидается облачная погода без осадков, днем +18, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 27 апреля
На большей части западного Казахстана ожидаются дожди.
Погода на 27 апреля
Погода на 27 апреля
По данным РГП "Казгидромет", 27 апреля в Уральске синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут 16 градусов тепла, ночью +5. Дожди и грозы ожидаются в Атырау. Днем синоптики прогнозируют 19 градусов тепла, ночью 12 градусов выше нуля. Жителей Актобе так же ждут дожди, днем +20, ночью +10. Лишь в Актау ожидается облачная погода без осадков, днем +18, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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