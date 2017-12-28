Синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой дождь. По данным gismeteo.kz, 29 декабря в Уральске ожидается теплая погода. Днем температура воздуха составит 1-2 градус тепла, а ночью столбик термометра опустится до -2 С.