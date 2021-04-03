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Социум

Погода на 4 апреля

На западе Казахстана сохранится облачная погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 4 апреля в Уральске ожидается переменная облачность, погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 12 градусов тепла, ночью 2 градуса ниже нуля. В Атырау малооблачно, днем +16, ночью +5. Облачную погоду без осадков и 5 градусов тепла днем прогнозируют синоптики в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 2 градуса тепла. В Актау малооблачно, днем +14, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 4 апреля
На западе Казахстана сохранится облачная погода без осадков.
Погода на 30 марта
Погода на 30 марта
По данным РГП "Казгидромет", 4 апреля в Уральске ожидается переменная облачность, погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 12 градусов тепла, ночью 2 градуса ниже нуля. В Атырау малооблачно, днем +16, ночью +5. Облачную погоду без осадков и 5 градусов тепла днем прогнозируют синоптики в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 2 градуса тепла. В Актау малооблачно, днем +14, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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