Погода на 4 апреля

На западе Казахстана сохранится облачная погода без осадков. По данным РГП "Казгидромет", 4 апреля в Уральске ожидается переменная облачность, погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 12 градусов тепла, ночью 2 градуса ниже нуля. В Атырау малооблачно, днем +16, ночью +5. Облачную погоду без осадков и 5 градусов тепла днем прогнозируют синоптики в Актобе. Ночью столбики термометров покажут 2 градуса тепла. В Актау малооблачно, днем +14, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.