По данным РГП "Казгидромет", 4 марта в Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут 1 градус тепла, ночью -9. Переменная облачность и 4 градуса тепла днем ожидаются в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза. В Актобе малооблачно, днем -5, ночью -5. В Актау переменная облачность, днем +6, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.