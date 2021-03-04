Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 5 марта в Уральске ожидаются снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 2 градуса тепла, ночью 2 градуса ниже нуля. В Атырау переменная облачность, днем +5, ночью -3. Облачная погода без осадков ожидается в Актобе. Днем столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля, ночью -8. В Актау малооблачно, днем +8, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.