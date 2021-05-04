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Социум

Погода на 5 мая

На большей части западного Казахстана будет жаркая погода без осадков. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается +18 градусов, ночью дождь с грозой, +12 градусов. В Атырау без осадков, днем 21 градус тепла, ночью +12 градусов. В Актобе днем 26 градусов выше нуля, ночью +11 градусов. В Актау днем ожидается дождь, +20 градусов. Ночью 14 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 5 мая
На большей части западного Казахстана будет жаркая погода без осадков.
Сильная жара ожидается в ЗКО
Сильная жара ожидается в ЗКО
  По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается +18 градусов, ночью дождь с грозой, +12 градусов. В Атырау без осадков, днем 21 градус тепла, ночью +12 градусов. В Актобе днем 26 градусов выше нуля, ночью +11 градусов. В Актау днем ожидается дождь, +20 градусов. Ночью 14 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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