Погода на 5 мая

На большей части западного Казахстана будет жаркая погода без осадков. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем ожидается +18 градусов, ночью дождь с грозой, +12 градусов. В Атырау без осадков, днем 21 градус тепла, ночью +12 градусов. В Актобе днем 26 градусов выше нуля, ночью +11 градусов. В Актау днем ожидается дождь, +20 градусов. Ночью 14 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.