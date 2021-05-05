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Социум

Погода на 6 мая

На западе Казахстана ожидается теплая погода без осадков. По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +20 градусов, ночью столбик термометра опустится до +7 градусов. В Атырау будет солнечно, днем 22 градуса выше нуля, ночью +10 градусов. В Актобе днем 18 градусов тепла, ночью 7 градусов выше нуля. 20 градусов тепла днем и 14 градусов тепла ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
gorod
Погода на 6 мая
На западе Казахстана ожидается теплая погода без осадков.
Погода на 6 мая
Погода на 6 мая
По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +20 градусов, ночью столбик термометра опустится до +7 градусов. В Атырау будет солнечно, днем 22 градуса выше нуля, ночью +10 градусов. В Актобе днем 18 градусов тепла, ночью 7 градусов выше нуля. 20 градусов тепла днем и 14 градусов тепла ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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