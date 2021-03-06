По данным РГП "Казгидромет", 7 марта в Уральске синоптики прогнозируют снег. Днем столбики термометров покажут 3 градуса ниже нуля, ночью -5. В Атырау облачная погода без осадков, днем +2, ночью -2. в Актобе синоптики прогнозируют снег с дождем, днем +1, ночью +1. Малооблачная погода и 7 градусов тепла днем ожидают жителей Актау. Ночью столбики термометров покажут 3 градуса выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.