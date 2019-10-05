По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +22 градусов, ночью +7. В Атырау солнечно, днем 22 градуса выше нуля, ночью +13. В Актобе солнечно, днем до 22 градус тепла, ночью столбик термометра опустится до 2 градусов. Переменная облачность, 25 градуса тепла днем и 15 градусов тепла ночью ожидается в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.