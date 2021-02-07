По данным РГП "Казгидромет", 8 февраля в Уральске ожидается облачная погода без осадков. Днем столбики термометров покажут 14 градусов ниже нуля, ночью 21 градус мороза. В Атырау облачно, днем -8, ночью -12. Дожди и 12 градусов ниже нуля днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 23 градусов ниже нуля. В Актау малооблачно, днем +3, ночью -4. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.