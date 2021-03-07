По данным РГП "Казгидромет", 8 марта в Уральске ожидаются осадки, снег с дождем. Днем столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля, ночью -10. В Атырау переменная облачность, +2, ночью -6. Малооблачную погоду и 4 градуса мороза днем синоптики прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометров покажут -16. В Актау переменная облачность, днем +7, ночью - 3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.