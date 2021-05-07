Погода на 8 мая

На западе Казахстана ожидается теплая погода без осадков. По данным сайта "РГП Казгидромет", в Уральске днем +23 градуса, ночью +10 градусов. В Атырау днем до 27 градусов тепла, ночью +10 градусов. В Актобе днем 22 градуса выше нуля, ночью столбик термометра опустится до +6 градусов. +22 градуса днем и +12 градусов ночью ожидается в этот день в Актау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.