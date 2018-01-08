9 января синоптики обещают снег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным сайта Gismeteo.kz, днем температура воздуха составит - 8 градусов и пойдет снег, а ночью столбик термометра опустился до - 14 градусов.