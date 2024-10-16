Прогноз погоды на 17 октября: дождь и туман ожидаются на западе Казахстана

"Казгидромет" представил прогноз погоды на западе Казахстана 17 октября.

В Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность. В течение дня температура будет колебаться от +10 до +15 градусов, однако на западе и севере региона возможен дождь. Утром на севере и востоке области прогнозируется туман. Ночью температура опустится до +2+7, а на западе и юге области достигнет +10 градусов. Дожди продолжатся, а туман останется на севере и востоке. Скорость ветра в регионе составит 9-14 м/с, на западе, севере и юге - до 15-20 м/с.

В Актюбинской области малооблачно. Днем температура составит +8+13, и осадков не ожидается. Ночью температура понизится до +3+2 °C, также без осадков. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Атырауской области - дожди на западе и севере. Днем температура воздуха составит +11+16 градусов. Ночью ожидается температура от +5 до +10, на востоке области — до +2 градусов. Дожди продолжатся на западе и севере, а также будет туман на севере и востоке. Скорость ветра составит 9-14 м/с, на западе и севере - до 15-20 м/с.

В Мангистауской области также прогнозируются дожди. Днем температура будет колебаться от +13 до +18 градусов, особенно в западной и южной частях области, где возможна гроза. Ночью температура составит +7+12, а на северо-востоке - до +3 градусов. Скорость ветра будет достигать 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на западе и юге.