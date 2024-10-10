Поймали с поличным: за что задержали чиновников Минфина в Астане и Алматы

Агентством по противодействию коррупции пресечена преступная схема должностных лиц министерства финансов.

— Руководители управлений министерства финансов подозреваются в том, что имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение. В дальнейшем, под предлогом решения данного вопроса завладели его денежными средствами в сумме 68 млн тенге, - говорится в сообщении Антикора.