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Социум

Поймали с поличным: за что задержали чиновников Минфина в Астане и Алматы

Агентством по противодействию коррупции пресечена преступная схема должностных лиц министерства финансов. Подозреваемые взяты под «домашний арест» с применением электронных средств слежения.
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Поймали с поличным: за что задержали чиновников Минфина в Астане и Алматы

Агентством по противодействию коррупции пресечена преступная схема должностных лиц министерства финансов.

— Руководители управлений министерства финансов подозреваются в том, что имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение. В дальнейшем, под предлогом решения данного вопроса завладели его денежными средствами в сумме 68 млн тенге, - говорится в сообщении Антикора.

В настоящее время проверяется причастность к уголовному правонарушению других должностных лиц ведомства.

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