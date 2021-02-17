Казахстану необходимо в срочном порядке решать проблемы безработицы и бедности населения. Пока бедные не стали нищими На пленарном заседании Мажилиса Народная партия Казахстана выступила с предложением создать национальный проект, направленный на развитие социального единства и повышение благосостояние граждан. По мнению Председателя НПК, руководителя парламентской фракции, депутата Айкына Конурова, прошлый год показал неприглядную картину казахстанской нищеты, что называется, в полный рост. Однако на официальном уровне все проблемы остались незамеченными. Вопреки логике и здравому смыслу, согласно отчетам чиновников, за три квартала 2020 года реальные доходы казахстанцев выросли на 2,5%, а уровень безработицы практически остался прежним. И это несмотря на снижение ВВП и на то, что 4,6 миллиона человек, т.е. больше половины всего занятого населения, остались вообще без дохода и обратились за помощью к государству! – Уровень бедности и безработицы относится у нас к числу «тефлоновых» показателей, которые не ухудшаются ни при каких реалиях, – сыронизировал Айкын Конуров. – Но мы полагаем, что настала пора не замалчивать эти проблемы, а, наконец, приступить к их решению. Реальность такова – в стране катастрофически растет расслоение общества. И если в городах еще относительно сносно, то в селах уровень бедности просто зашкаливает. Сельчане не имеют доступа к образованию, медицине и прочим благам цивилизации. Хроническая недооценка труда наемных работников привела к такому печальному явлению, как «работающая бедность», когда граждане вроде бы трудятся изо всех сил, а заработанных денег хватает только на еду. – Мы видим, что в сырьевых отраслях и крупных корпорациях чаще всего возникают трудовые конфликты, – привел пример мажилисмен. Народная партия Казахстана считает, что государству необходимо в приоритетном порядке обеспечить разработку национального проекта «Социальное единство и благосостояние граждан». Проект должен предусматривать меры по реальной оценке бедности и ее снижению, выработке критериев социального неравенства и комплекс мер по каждому из них и пр. – Также требуется сменить подход к занятости, – подчеркнул «народник». – То есть перейти от погони за формальным числом трудоустроенных к созданию квалифицированных и хорошо оплачиваемых постоянных рабочих мест. Свои предложения фракция НПК направила в правительство. Пресс-служба НПК источник Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Новости Компаний