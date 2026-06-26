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Социум

Полицейские помогли экстренно доставить ребенка в больницу в Уральске

Сотрудники полиции включили проблесковые маячки со звуковым сигналом и обеспечили для автомобиля "зелёный коридор" в транспортном потоке.
Варвара Тыщенко
Полицейские помогли экстренно доставить ребенка в больницу в Уральске
Стоп-кадр из видео

Инцидент произошел на 47-м километре автодороги Уральск - Атырау. К дежурившему на трассе экипажу патрульной полиции обратился водитель автомобиля и сообщил, что находившемуся в салоне ребёнку внезапно стало плохо. Ему требовалась срочная медицинская помощь.

Сотрудники полиции включили проблесковые маячки со звуковым сигналом и обеспечили для автомобиля "зелёный коридор" в транспортном потоке, сопроводив его до самого города.

Ребёнка оперативно доставили в приёмный покой больницы города Уральска. Врачи своевременно оказали пациенту необходимую медицинскую помощь.

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