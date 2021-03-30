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Социум

Полицейские Актобе подали в суд на отдел ЖКХ из-за плохих дорог

Сотрудника отдела ЖКХ привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания об устранении нарушений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в настоящее время из-за погодных условий состояние дорог после зимнего периода стало неудовлетворительным. Появились ямы и дефекты, которые затрудняют движение авто и создают аварийные ситуации. – Об этом свидетельствуют проводимые обследования улично-дорожной сети сотрудниками административной полиции и многочисленные публикации в социальных сетях, а также негати
Арайлым Усербаева
Полицейские Актобе подали в суд на отдел ЖКХ из-за плохих дорог
Сотрудника отдела ЖКХ привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания об устранении нарушений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Полицейские Актобе дорог подали в суд на отдел ЖКХ из-за плохих дорог
Полицейские Актобе дорог подали в суд на отдел ЖКХ из-за плохих дорог
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в настоящее время из-за погодных условий состояние дорог после зимнего периода стало неудовлетворительным. Появились ямы и дефекты, которые затрудняют движение авто и создают аварийные ситуации. – Об этом свидетельствуют проводимые обследования улично-дорожной сети сотрудниками административной полиции и многочисленные публикации в социальных сетях, а также негативные комментарии жителей города. В этой связи ранее в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» было выдано предписание на устранение дефектов дорожного полотна, однако в установленные сроки ямы и дефекты не были устранены. В связи с чем за неисполнение предписания был привлечен к административной ответственности должностное лицо ГУ "Отдела жилищного-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе" и материал направлен в специализированный административный суд города Актобе для рассмотрения, - сообщили в полиции. К слову, сейчас сотрудники акимата проводят работы по устранению дефектов дорожного покрытия, которые образовались после зимнего периода. – Состояние дорог областного центра находится на постоянном контроле в управлении административной полиции ДП Актюбинской области, - добавили в ведомстве.
Полицейские Актобе дорог подали в суд на отдел ЖКХ из-за плохих дорог
Полицейские Актобе дорог подали в суд на отдел ЖКХ из-за плохих дорог
Полицейские Актобе дорог подали в суд на отдел ЖКХ из-за плохих дорог
Полицейские Актобе дорог подали в суд на отдел ЖКХ из-за плохих дорог
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области
полиция суд ЖКХ

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