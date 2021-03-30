Полицейские Актобе подали в суд на отдел ЖКХ из-за плохих дорог

Сотрудника отдела ЖКХ привлекли к административной ответственности за неисполнение предписания об устранении нарушений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в настоящее время из-за погодных условий состояние дорог после зимнего периода стало неудовлетворительным. Появились ямы и дефекты, которые затрудняют движение авто и создают аварийные ситуации. – Об этом свидетельствуют проводимые обследования улично-дорожной сети сотрудниками административной полиции и многочисленные публикации в социальных сетях, а также негати