Полицейские Атырау помогли жителю Оренбурга вернуть угнанный автомомбиль

Ровно месяц житель Оренбургской области РФ не мог возвратить свой угнанный автомобиль, который находился на территории Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам потерпевшего Руслана КАПАНОВА (имя и фамилия изменены - прим. автора), в течение месяца он обращался в органы внутренних дел Оренбургской области, чтобы сотрудники полиции нашли и наказали угонщика его авто, а также помогли вернуть угнанный автомобиль в соседнюю Атыраускую область. В свою очередь, российские полицейские не могли выехать в Казахстан для дальнейшего расследования дела из-за отсутствия фина