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Социум

Полицейские Атырау помогли жителю Оренбурга вернуть угнанный автомомбиль

Ровно месяц житель Оренбургской области РФ не мог возвратить свой угнанный автомобиль, который находился на территории Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам потерпевшего Руслана КАПАНОВА (имя и фамилия изменены - прим. автора), в течение месяца он обращался в органы внутренних дел Оренбургской области, чтобы сотрудники полиции нашли и наказали угонщика его авто, а также помогли вернуть угнанный автомобиль в соседнюю Атыраускую область. В свою очередь, российские полицейские не могли выехать в Казахстан для дальнейшего расследования дела из-за отсутствия фина
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Полицейские Атырау помогли жителю Оренбурга вернуть угнанный автомомбиль
Ровно месяц житель Оренбургской области РФ не мог возвратить свой угнанный автомобиль, который находился на территории Атырауской области, сообщает корреспондент  портала "Мой ГОРОД".
По словам потерпевшего Руслана КАПАНОВА (имя и фамилия изменены - прим. автора), в течение месяца он обращался в органы внутренних дел Оренбургской области, чтобы сотрудники полиции нашли и наказали угонщика его авто, а также  помогли вернуть угнанный автомобиль в соседнюю Атыраускую область. В свою очередь, российские полицейские не могли выехать в Казахстан для дальнейшего расследования дела из-за отсутствия финансирования междугородних командировок. - Хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам отделения полиции в РК г. Атырау, а именно   старшему инспектору по особо важным поручением отдела розыска местной полицейской службы ДВД Атырауской области Серику ИЗБАСАРУ, а также старшему инспектору отдела розыска местной полицейской службы ДВД Атырауской области Амандыку КЕНЕШОВУ за слаженные действия этих сотрудников по возврату моего автомобиля "Дэу Нексия", - поблагодарил полицейских Руслан КАПАНОВ. По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, несколько дней назад супруга иностранного гражданина также выразила слова благодарности атырауским полицейским, которые помогли раскрыть кражу дорогих часов стоимостью 10 тысяч долларов США, которые мужчина забыл в фитнес-центре. Радости семьи не было предела. Ерлан ОМАРОВ  
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