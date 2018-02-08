Полицейские Атырау призвали соседей присматривать за домами друг друга

В Атырауской области повсеместно внедряется пилотный проект "Соседский присмотр", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Свыше 20 звонков о правонарушениях в домах соседей поступило в полицию с момента внедрения в Атырауской области пилотного проекта "Соседский присмотр". Новая программа дает возможность оперативно реагировать на правонарушения, происходящие в соседних дворах и домах. Так, в прошлом году с помощью нововведения было раскрыто несколько фактов краж. - После того как соседи сообщили в полицию о возможных фактах краж в частных домах, расположенных в пригородных микрорайонах Ат