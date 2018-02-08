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Социум

Полицейские Атырау призвали соседей присматривать за домами друг друга

В Атырауской области повсеместно внедряется пилотный проект "Соседский присмотр", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Свыше 20 звонков о правонарушениях в домах соседей поступило в полицию с момента внедрения в Атырауской области пилотного проекта "Соседский присмотр". Новая программа дает возможность оперативно реагировать на правонарушения, происходящие в соседних дворах и домах. Так, в прошлом году с помощью нововведения было раскрыто несколько фактов краж. - После того как соседи сообщили в полицию о возможных фактах краж в частных домах, расположенных в пригородных микрорайонах Ат
gorod
Полицейские Атырау призвали соседей присматривать за домами друг друга
В Атырауской области повсеместно внедряется пилотный проект "Соседский присмотр", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Свыше 20 звонков о правонарушениях в домах соседей поступило в полицию с момента внедрения в Атырауской области пилотного проекта "Соседский присмотр". Новая программа дает возможность оперативно реагировать на правонарушения, происходящие в соседних дворах и домах. Так, в  прошлом году с помощью нововведения было раскрыто несколько фактов краж. - После того как соседи сообщили в полицию о возможных фактах краж в частных домах,  расположенных в пригородных микрорайонах Атырау, наряды полиции прибыли на место за считанные минуты. Преступления были раскрыты по горячим следам. В настоящее время благодаря проекту "Соседский контроль" было задержано двое подозреваемых в краже, - сообщил руководитель МПС ДВД Атырауской области Нурым ОРАЗБАЕВ в ходе брифинга в РСК. Отметим, что программа «Соседский присмотр» уже функционирует в ряде областей Казахстана и доказала свою состоятельность, как эффективный метод профилактики любого рода противоправных действий. Впервые проект, разработанный по опыту зарубежных стран, был внедрен в августе 2011 года на территории Северо-Казахстанской области. В дальнейшем эта программа при поддержке местных исполнительных органов была внедрена на территории Алматинской и Жамбылской областей. Основными целями профилактической программы "Соседский присмотр" являются обеспечение сохранности имущества и безопасной среды проживания населения, активное взаимодействие с кооперативами собственников квартир по профилактике и предупреждению правонарушений, повышение социальной активности и сплоченности населения, а также забота о соседях и повышение доверия населения к полиции.
Ерлан ОМАРОВ
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