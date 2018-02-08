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Происшествия

Попытка ограбления в Уральске: грабители ударили по стеклу обменника 39 раз гантелью

Однако попасть внутрь грабителям так и не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщила старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА, попасть внутрь обменного пункта преступники не смогли. - На видеокамере было зафиксировано, что они 39 раз ударили гантелью по стеклу обменника, однако разбить стекло им не удалось. Преступники скрылись с места, - пояснили в УВД г. Уральск. - Подозреваемые на следующий день были задержаны и дали признательные показания. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Попытка грабежа". Как выяснилось позже, одним
Кристина Кобина
Попытка ограбления в Уральске: грабители ударили по стеклу обменника 39 раз гантелью
Однако попасть внутрь грабителям так и не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ" Как сообщила старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА, попасть внутрь обменного пункта преступники не смогли. - На видеокамере было зафиксировано, что они 39 раз ударили гантелью по стеклу обменника, однако разбить стекло им не удалось. Преступники скрылись с места, - пояснили в УВД г. Уральск. - Подозреваемые на следующий день были задержаны и дали признательные показания. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Попытка грабежа". Как выяснилось позже, одним из задержанных было совершено ограбление еще одного обменника ранее, 7 декабря прошлого года, в поселке Деркул. - Тогда он ворвался в один из обменников с ножом и молотком в руках, угрожая кассиру забрал 130 тысяч тенге и скрылся, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. По данному факту заведено уголовное дело по статье 191 ч2 УК РК - "Грабеж". К слову задержанным по 21 году, оба они ранее судимы. Напомним, 4 февраля в 5 часов утра неизвестные попытались ограбить обменный пункт валют на пересечении улиц Молдагуловой и Жукова.  
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