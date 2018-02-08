Попытка ограбления в Уральске: грабители ударили по стеклу обменника 39 раз гантелью

Однако попасть внутрь грабителям так и не удалось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщила старший инспектор МПС УВД г. Уральск Динара АБДУЛКАЛИКОВА, попасть внутрь обменного пункта преступники не смогли. - На видеокамере было зафиксировано, что они 39 раз ударили гантелью по стеклу обменника, однако разбить стекло им не удалось. Преступники скрылись с места, - пояснили в УВД г. Уральск. - Подозреваемые на следующий день были задержаны и дали признательные показания. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Попытка грабежа". Как выяснилось позже, одним