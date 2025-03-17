Полицейские обратились к жертвам псевдовыигрышей

Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов Техносмарт, Байзон, Like me shop, и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги.

При проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса. Все они граждане Казахстана. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi роутер.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, обратитесь в полицию по номеру 102 или в отдел полиции по месту жительства.

Ранее вице-министр ответил, введут ли в школах Казахстана уроки полового просвещения.



