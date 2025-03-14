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Социум

Вице-министр ответил, введут ли в школах Казахстана уроки полового просвещения

Помимо этого, сенатор Айнур Аргынбекова считает, что необходимо внедрять в общеобразовательных школах и колледжах уроки по репродуктивному здоровью подростков.
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Вице-министр ответил, введут ли в школах Казахстана уроки полового просвещения

— Мы считаем, что именно сексуальным просвещением должны заниматься специалисты. Эти специалисты у нас имеются в центрах молодежного здоровья. Мы предлагаем им посещать школы и проводить работу с подростками, — сказал Едил Оспан.

В целом, по его словам, в школах детям дается информация общего характера. Подробностей полового воспитания нет.

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Помимо этого, сенатор Айнур Аргынбекова считает, что необходимо внедрять в общеобразовательных школах и колледжах уроки по репродуктивному здоровью подростков.

— В нашей образовательной программе таких предметов нет. Ранее существовал курс валеологии, но он был факультативным — его можно было выбрать, а можно было и не изучать. При этом сами преподаватели зачастую не понимали, какие темы следует освещать в рамках этого курса. Поэтому необходимо четкое понимание того, какую информацию мы должны донести до детей, как правильно ее преподнести с учетом возрастных и психологических особенностей. Причем речь идет не только о девочках - мы должны говорить и о мальчиках. Репродуктивное здоровье касается всех, и его изучение должно соответствовать реалиям современного мира, — сказала она.

По ее словам, репродуктивное здоровье - это не только беременность и роды, но и будущее страны.

Ранее сообщалось, что в реках ЗКО начали взрывать лёд.


Казахстан Образование подростки школы сенатор секс 2025 половое воспитание

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