В реках ЗКО начали взрывать лёд

Сегодня, 13 марта, на реках Чаган и Деркул в районе казахско-турецкого лицея прозвучал первый взрыв. По словам заместителя начальника ДЧС ЗКО Ернара Жалелова, взрывные работы запланированы на 96 участках области общей площадью около 86 тысяч квадратных метров. Участки для взрывных работ определены исходя из опыта прошлых лет. Конкурс выиграла подрядная организация из Алматы. На них выделено 230 миллионов тенге. Сегодняшний взрыв произведён на участке площадью 2 400 квадратных метров. Он направлен на ослабление ледового покрытия и предотвращение заторов.

Заместитель акима области Нарымбетов сообщил, что подготовка к противопаводковым мероприятиям вошла в активную фазу. Уже сформирован оперативный штаб.

— За последние 7–8 месяцев мы провели большую работу по берегоукреплению: подняли земляные валы и дамбы протяжённостью 143 километра. Это охватывает реки Жайык, Чаган, Деркул, а также другие малые реки в Теректинском и Таскалинском районах. Активная работа ведётся по откачке воды, снегоуборочные работы идут в Бурлинском, Шынгырлауском, Каратобинском и Сырымском районах. Сейчас мы подготовили порядка двух тысяч единиц специальной техники и более четырёх тысяч спасательных формирований. Работа проводится системно, личный состав, силы и средства государства и гражданской защиты на 100% готовы к противопаводковым мероприятиям, — сказал Бахытжан Нарымбетов.

По словам заместителя акима области, основные программные противопаводковые мероприятия уже проведены. В рамках дорожной карты по противопаводковым мероприятиям, рассчитанным на несколько лет, все запланированные мероприятия выполнены, остались только переходящие. Их проведут в течение этого и следующего года. Эти работы требуют значительных финансовых средств и времени. К примеру, сейчас берегоукрепительные работы ведутся на улице Шамсутдинова в районе Куреней. Там будет не временное сооружение, а крупный, основательный объект. Предполагается, что он будет защищать этот район десятилетиями.

Напомним, что береговая линия Урала подвергается интенсивному размыву, от чего происходит смещение русла реки в сторону города. Седьмого февраля акимат ЗКО постановил провести берегоукрепительные работы реки Урал, на которые выделили 400 миллионов тенге. После корректировки стоимость проекта «Строительство объекта «Берегоукрепление реки Урал от улицы Шамсутдинова до пристани Уральска» составила 792 миллиона тенге. Второй этап проекта обойдётся в 881 миллион тенге. общая стоимость проектов составит более 1,6 миллиарда тенге. 400 миллионов уже выделены, работы планируют начать в марте 2025 года. Остальные средства должны выделить из республиканского бюджета.